Юному жителю Вологодской области грозит до 20 лет тюрьмы за прилюдное изнасилование приятеля, пишет телеграм-канал Mash.

Инцидент произошел в прошлом году в селе Девятины. Компания подростков распивала спиртное, отмечая день рождения одного из ребят, которому исполнилось 13 лет.

По предварительной версии, 16-летний злоумышленник увидел, что именинник заснул, после чего вспомнил былые обиды и надругался над жертвой.

После этого он даже успел поступить в Вытегорский политехнический техникум, но парня настигло правосудие.