Пятница, 20 октября, 2023
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В Вологодской области подросток изнасиловал именинника карандашом

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Юному жителю Вологодской области грозит до 20 лет тюрьмы за прилюдное изнасилование приятеля, пишет телеграм-канал Mash.

Инцидент произошел в прошлом году в селе Девятины. Компания подростков распивала спиртное, отмечая день рождения одного из ребят, которому исполнилось 13 лет.

По предварительной версии, 16-летний злоумышленник увидел, что именинник заснул, после чего вспомнил былые обиды и надругался над жертвой.

После этого он даже успел поступить в Вытегорский политехнический техникум, но парня настигло правосудие.

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