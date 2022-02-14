В Вологодской области муж жестоко убил жену в кровавой разборке

Стражи порядка задержали жителя села Липин Бор Вологодской области, которого подозревают в убийстве 43-летней жены, пишет Вологда-поиск.

Инцидент произошел накануне в доме супругов. По предварительной версии, злоумышленник лишил супругу жизни в ходе поножовщины.

Односельчане рассказали, что парочка долгое время злоупотребляла алкоголем.

«А не пили бы всю сознательную жизнь, не было бы трагедии…. И теперь одного не нужно судить… Наташа тоже не была хорошей женой, а тем более мамой, все мы знаем об этом. Так что в этой трагедии виноваты они оба», – считает одна из местных жительниц.