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Понедельник, 14 февраля, 2022

В Вологодской области муж жестоко убил жену в кровавой разборке

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В Вологодской области муж жестоко убил жену в кровавой разборке

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Стражи порядка задержали жителя села Липин Бор Вологодской области, которого подозревают в убийстве 43-летней жены, пишет Вологда-поиск.

Инцидент произошел накануне в доме супругов. По предварительной версии, злоумышленник лишил супругу жизни в ходе поножовщины.

Односельчане рассказали, что парочка долгое время злоупотребляла алкоголем.

«А не пили бы всю сознательную жизнь, не было бы трагедии…. И теперь одного не нужно судить… Наташа тоже не была хорошей женой, а тем более мамой, все мы знаем об этом. Так что в этой трагедии виноваты они оба», – считает одна из местных жительниц.

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Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об аресте предполагаемого убийцы.

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