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Воскресенье, 19 июня, 2022

В Вологодской области мертвый лось полностью влетел в салон автомобиля

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В Вологодской области мертвый лось полностью влетел в салон автомобиля

Вечером в пятницу, 17 июня, в Устюженском районе произошла серьезная авария, пишет «Вологда Регион».

По предварительной информации, 22-летний водитель «Волги» не заметил молодого лося, который выбежал на проезжую часть. В итоге животное попало под колеса.

Как стало известно, лось пробил лобовое стекло, смял крышу машины и полностью влетел в салон транспортного средства.

Автомобилист отделался ушибленной раной головы. Животное скончалось на месте. По счастливой случайности, в машине не оказалось пассажиров.

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