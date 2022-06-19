В Вологодской области мертвый лось полностью влетел в салон автомобиля

Вечером в пятницу, 17 июня, в Устюженском районе произошла серьезная авария, пишет «Вологда Регион».

По предварительной информации, 22-летний водитель «Волги» не заметил молодого лося, который выбежал на проезжую часть. В итоге животное попало под колеса.

Как стало известно, лось пробил лобовое стекло, смял крышу машины и полностью влетел в салон транспортного средства.

Автомобилист отделался ушибленной раной головы. Животное скончалось на месте. По счастливой случайности, в машине не оказалось пассажиров.