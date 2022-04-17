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Воскресенье, 17 апреля, 2022

В Волгоградской области водолазы ищут 12-летнего ребёнка после опрокидывания катера

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В Волгоградской области водолазы ищут 12-летнего ребёнка после опрокидывания катера

Александр Ильин
Фото: Главное управление МЧС России по Рязанской области

С утра 17 апреля водолазы обследуют прибрежную зону у города Камышин Волгоградской области, где опрокинулся катер, в поисках 12-летнего мальчика, сообщает V1.RU.

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ЧП случилось вечером 15 апреля. По данным следователей, за рулём судна находился пьяный мужчина — спасатель Камышинского поисково-спасательного подразделения ГКУ «Служба спасения», который допустил столкновение с плавучим знаком, в результате чего катер опрокинулся. На борту находились пять пассажиров, в том числе подросток.

Сейчас 4 человека находятся в больнице, мужчина 1981 года рождения скончался. Поиски мальчика 2010 года рождения продолжаются. 

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

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