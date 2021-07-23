В Волгоградской области парень ранил ножом 8-летнего сводного брата

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В Волгоградской области двадцатилетний парень пырнул ножом восьмилетнего брата. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

Все произошло в Калаче-на-Дону в четверг, 22 июля. Молодой человек остался дома вместе с младшим братом, пока их мать была на работе. В какой-то момент молодой человек схватил нож и начал бегать за ребенком. Когда мальчик оступился и упал, то к нему подбежал старший брат и ударил оружием в живот.

— На крики о помощи прибежала соседка. Увидев происходящее, она вызвала медиков и полицейских. В настоящее время ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии. Его старший брат задержан, — говорится в сообщении.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по п.п.«б,з» ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Правоохранители предполагают, что преступление молодой человек мог совершить под наркотиками.