В Волгограде жилой комплекс вздрогнул от мощного взрыва

Жители ЖК «Янтарный» в Советском районе Волгограда сообщили об оглушительном звуке взрыва, пишет V1.RU.
Инцидент произошел вечером 6 октября. От ударной волны в квартирах открылись двери и заработали сигнализации на машинах.
Некоторые предположили, что речь идет о взрывном устройстве. По словам жильцов, они увидели коробочку с проводами.
Одна из местных жительниц заявила, что некий молодой человек хотел устроить девушке сюрприз на день рождения. Официальной информации о случившемся пока не поступало.