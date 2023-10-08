Воскресенье, 8 октября, 2023
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В Волгограде жилой комплекс вздрогнул от мощного взрыва

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Жители ЖК «Янтарный» в Советском районе Волгограда сообщили об оглушительном звуке взрыва, пишет V1.RU.

Инцидент произошел вечером 6 октября. От ударной волны в квартирах открылись двери и заработали сигнализации на машинах.

«Это точно не гром. Возле 8-го дома был звук, я в окно выглянула, и там был дым возле подъезда», — отметил волгоградец.

Некоторые предположили, что речь идет о взрывном устройстве. По словам жильцов, они увидели коробочку с проводами.

Одна из местных жительниц заявила, что некий молодой человек хотел устроить девушке сюрприз на день рождения. Официальной информации о случившемся пока не поступало.

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