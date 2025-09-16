Вторник, 16 сентября, 2025
В Волгограде жена и родственники участника СВО не могут поделить его могилу

Жена и родственники погибшего участника спецоперации не могут поделить его могилу, пишет издание V1.RU.

По его данным, в 2023 году 33-летний мужчина освободился из мест лишения свободы и вскоре познакомился с женщиной из Рудни. Они поженились 9 декабря и стали жить вместе. Вскоре пара развелась, а затем снова расписалась в конце июля 2024-го. Спустя несколько дней волгоградец ушел на СВО.

«Мы сказали: «Зачем? Ты не вернешься оттуда!». А он ответил: «Ну, не вернусь. Зато жена не будет плакать о том, что у нее нет денег», — сказала его племянница.

Последняя связь с бойцом была утром 13 октября прошлого года, после чего он пропал без вести.

В начале сентября племяннице позвонили и пригласили на опознание в Ростов-на-Дону. Там она заполнила документы и выяснила, что тело отправят в Волгоград. В итоге гроб пришел его жене.

Похороны прошли в рабочем поселке Рудня со всеми воинскими почестями. Племянница намерена обратиться в суд с иском об эксгумации и перезахоронении родственника в Волгограде.

«Он по ночам приходит ко мне, спрашивает, зачем мы его похоронили там, ему там плохо», — отметила она.

При этом супруга погибшего участника СВО утверждает, что желание быть похороненным в Рудне было указано в волеизъявлении мужа.

