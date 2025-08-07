В Волгограде уволили сотрудников пиццерии из-за скандала с ребенком-аутистом

Скандал с ребенком-аутистом в семейной пиццерии в центре Волгограда завершился увольнением двух сотрудников, пишет V1.RU со ссылкой на мать подростка, писателя и журналиста Эвелину Азаеву.
Ранее сообщалось, что женщину с дочкой выгнали из заведения после того, как ребенок прилегла на диван. Одна из сотрудниц отчитала ее и заявила о недопустимости нахождения девиантных детей в общественных местах.
Азаева недавно получила письмо от уполномоченного по правам ребенка в регионе Юлии Приклонской.
Руководство пиццерии принесло извинения семье.