В Волгограде уволили сотрудников пиццерии из-за скандала с ребенком-аутистом

Скандал с ребенком-аутистом в семейной пиццерии в центре Волгограда завершился увольнением двух сотрудников, пишет V1.RU со ссылкой на мать подростка, писателя и журналиста Эвелину Азаеву.

Ранее сообщалось, что женщину с дочкой выгнали из заведения после того, как ребенок прилегла на диван. Одна из сотрудниц отчитала ее и заявила о недопустимости нахождения девиантных детей в общественных местах.

Азаева недавно получила письмо от уполномоченного по правам ребенка в регионе Юлии Приклонской.

«Менеджер пиццерии за непрофессиональное поведение уволена, работник зала (уборщица) в настоящее время отстранена от работы, ведется процедура по ее увольнению в соответствии с нормами трудового законодательства», — говорится в нем.

Руководство пиццерии принесло извинения семье.