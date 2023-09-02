В Волгограде учитель ушла из класса из-за не знающих русский язык детей

В школе № 33 в Волгограде учительница ушла из класса детей — выходцев из стран СНГ, поскольку они плохо говорят по-русски, пишет V1.RU.

Речь идет об Ирине Плотниковой, которая была классным руководителем 1-го «Ж». Директор учебного заведения отказалась комментировать ситуацию.

В прошлом году в школе приняли решение объединить детей из СНГ с низким уровнем русского языка в один класс и обучать их по индивидуальной программе. Многие родители выступили против этой идеи, поскольку отделение от других учеников не способствовало их социализации в российское общество.

В прошлом году сама учительница признавалась изданию, что работать в классе очень тяжело, поскольку из-за незнания языка дети часто не понимают, что от них хотят. В итоге педагогу приходилось по несколько раз проходить одну и ту же тему.

При этом женщина назвала своих подопечных очень трудолюбивыми.