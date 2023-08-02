Толпа подростков сняла на видео издевательства над 19-летней девушкой в Волгограде, пишет V1.RU.

Инцидент произошел 19 июля в Советском районе возле кооперативного института. На кадрах видно, как трое юношей избили и расстреляли жертву из пневматического пистолета.

«Вы что делаете, люди? Перестаньте!» – кричала потерпевшая.

Следователи уточнили, что злоумышленники повалили девушку на землю, били по голове и телу, в том числе бейсбольной битой. У нее украли 9000 рублей и телефон. После этого подростки бросили ее истекать кровью.

В тот же вечер полицейские задержали всех трех нападавших. Ими оказались двое 16-летних студентов колледжа из Волгограда и 18-летний житель Астраханской области. Парней отправили в СИЗО на два месяца, возбуждено уголовное дело.