Среда, 2 августа, 2023
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В Волгограде толпа подростков сняла на видео издевательства над девушкой

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Толпа подростков сняла на видео издевательства над 19-летней девушкой в Волгограде, пишет V1.RU.

Инцидент произошел 19 июля в Советском районе возле кооперативного института. На кадрах видно, как трое юношей избили и расстреляли жертву из пневматического пистолета.

«Вы что делаете, люди? Перестаньте!» – кричала потерпевшая.

Следователи уточнили, что злоумышленники повалили девушку на землю, били по голове и телу, в том числе бейсбольной битой. У нее украли 9000 рублей и телефон. После этого подростки бросили ее истекать кровью.

В тот же вечер полицейские задержали всех трех нападавших. Ими оказались двое 16-летних студентов колледжа из Волгограда и 18-летний житель Астраханской области. Парней отправили в СИЗО на два месяца, возбуждено уголовное дело.

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