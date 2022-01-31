В Волгограде тиктокер жестоко избил мать и бабушку в прямом эфире

Полиция начала проверку в отношении треш-стримера Павла Прокудина из Волгограда, который обвиняется в избиении родственников, пишет Лайф.

Опубликована видеозапись с места событий. По предварительной версии, мать и бабушка сделали парню замечание из-за громкой музыки.

В итоге злоумышленник сначала набросился на родительницу, ударил ее с ноги в живот и другим частям тела. За дочь пыталась вступиться пожилая женщина, однако внук принялся бить и швырять по квартире обеих родственниц.

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Затем пенсионерка упала, начала кричать и звать на помощь. Мать пригрозила вызвать полицию.