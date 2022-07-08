Александр Ильин

В Волгограде таксист умер на глазах у пассажира

В Красноармейском районе Волгограда 51-летний таксист скоропостижно умер на рабочем месте на глазах у пассажира, сообщает портал V1.RU.

В СУ СК России по Волгоградской области начата доследственная проверка. Причину смерти мужчины назовут после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Уточняется, что таксист страдал заболеванием сердечно-сосудистой системы. Во время поездки мужчина почувствовал себя плохо и потерял сознание, успев при этом остановить автомобиль. Пассажир вызвал скорую и пытался оказать водителю первую помощь, но безуспешно.

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