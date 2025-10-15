В Волгограде разгорелся конфликт между матерью и женой пропавшего участника СВО

Мать пропавшего без вести участника спецоперации из Волгограда потребовала признать фиктивным его брак с бывшей одноклассницей, пишет V1.RU.
Женщина считает, что девушка вышла замуж за военного только ради денег, а теперь дожидается признания его погибшим. При этом родственники жены бойца заявляют, что все было обоюдно.
Мать военного утверждает, что девушка не давала мужчине видеться с сыном, а в графе «отец» у ребенка был прочерк. По данным издания, пара заключила брак за три дня до подписания контракта.
По версии матери девушки, последние месяцы перед отъездом на фронт мужчина поддерживал связь с ее дочерью и внуком. Он же, как говорит она, и предложил дочери расписаться.