В Волгограде разгорелся конфликт между матерью и женой пропавшего участника СВО

Мать пропавшего без вести участника спецоперации из Волгограда потребовала признать фиктивным его брак с бывшей одноклассницей, пишет V1.RU .

Женщина считает, что девушка вышла замуж за военного только ради денег, а теперь дожидается признания его погибшим. При этом родственники жены бойца заявляют, что все было обоюдно.

«Заложником конфликта семей оказался рожденный до брака четырехлетний мальчик, чье отцовство теперь оспаривает каждая сторона», — говорится в публикации.

Мать военного утверждает, что девушка не давала мужчине видеться с сыном, а в графе «отец» у ребенка был прочерк. По данным издания, пара заключила брак за три дня до подписания контракта.

«Я считаю, что с моим сыном был заключен фиктивный брак в корыстных целях для присвоения выплат участника СВО», — уточнила мать бойца.

По версии матери девушки, последние месяцы перед отъездом на фронт мужчина поддерживал связь с ее дочерью и внуком. Он же, как говорит она, и предложил дочери расписаться.