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Понедельник, 1 мая, 2023

В Волгограде прошла эротическая вечеринка в демоническом стиле

Жители Волгограда пожаловались на эротическую вечеринку в демоническом стиле, которая прошла несколько дней назад в одном из городских заведений, сообщил V1.RU.

На опубликованных в Сети кадрах можно увидеть полуголых девушек с рогами, едва прикрытые гениталии и много стриптиза.

Предположительно, вечеринка Embargo Show Case состоялась в банкетном зале «Сити Холл Южный». Произошедшее возмутило волгоградцев и бывшего члена «Молодой Гвардии Единой России» Дмитрия Бакаева.

«Надо этих всех молодых людей, которые с умилением смотрели на все происходящее, срочно привлечь к службе Родине», – предложил он.

Также общественник призвал организаторов подобного шоу пожертвовать всю прибыль в Фонд помощи военнослужащим.

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