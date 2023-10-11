В Волгограде подросток одним ударом убил 33-летнего мужчину

Полицейские задержали 17-летнего жителя Волгограда, после драки с которым погиб 33-летний мужчина, пишет V1.RU.

Инцидент произошел 8 октября на улице Жолудева в Тракторозаводском районе. Юноша пришел разбираться с тремя взрослыми, взяв с собой нож. В итоге он жестоко изрезал двоих из них. Потасовка завязалась в подвале дома.

По версии следствия, злоумышленник одним ударом убил третьего оппонента, засадив ему нож прямо в сердце.

Следователи намерены ходатайствовать перед судом, чтобы парня отправили в СИЗО.