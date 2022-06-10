В Волгограде отец забил до смерти мужчину, пристававшего к его 13-летней дочери

Стражи порядка выясняют обстоятельства жестокого избиения жителя Волгограда, умершего в больнице от побоев, пишет V1.RU.

Инцидент произошел под мостом через Волго-Донской канал. По предварительной версии, мужчина распивал алкоголь на берегу канала. Он обратил внимание на идущую по тропинке 13-летнюю девочку и предложил ей познакомиться.

В итоге злоумышленник решил удовлетворить свои плотские потребности и начал трогать ребенка за интимные места. Девочке удалось вырваться, убежать домой и рассказать обо всем отцу.

Разъяренный мужчина кинулся на поиски обидчика. Он жестоко избил педофила, который скончался в больнице.

Известно, что погибший мужчина не раз отбывал наказание в местах лишения свободы, последний раз освободился в 2012 году, где сидел за кражу.

По факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.