В Волгограде на школьной линейке внезапно умерла 54-летняя учительница

На линейке в волгоградской школе № 134 «Дарование» внезапно умерла 54-летняя учительница Елена Козачкова, пишет V1.RU.
Трагедия произошла 23 мая. По словам очевидцев, ничего не предвещало беды.
Вскоре выяснилось, что женщина умерла моментально, у нее оторвался тромб.
Коллеги подчеркнули, что Козачкова полностью посвящала себя работе и школьникам, но накануне ее сердце не выдержало.
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