В Волгограде на школьной линейке внезапно умерла 54-летняя учительница

На линейке в волгоградской школе № 134 «Дарование» внезапно умерла 54-летняя учительница Елена Козачкова, пишет V1.RU .

Трагедия произошла 23 мая. По словам очевидцев, ничего не предвещало беды.

«Неожиданно Елене Владимировне стало плохо, и внезапно она просто упала. Я заметила, что все столпились в одном месте. Елена Владимировна лежала», — говорится в публикации.

Вскоре выяснилось, что женщина умерла моментально, у нее оторвался тромб.

Коллеги подчеркнули, что Козачкова полностью посвящала себя работе и школьникам, но накануне ее сердце не выдержало.