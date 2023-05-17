Во дворе одного из многоквартирных домов по улице 51-й Гвардейской в Волгограде произошла массовая драка подростков, пишет V1.RU.

Инцидент попал на запись камер наблюдения. По словам очевидцев, потасовка началась после того, как один из парней брызнул другому в лицо баллончиком.

«Трое набросились на одного, еще и перцем брызгают. Ну, жесткие, конечно, ребята, даже не поспоришь», — отметил один из свидетелей драки.

На кадрах видно, что дрались в основном два-три человека, остальные просто наблюдали.

«Почему они до сих пор не на СВО?» – возмутился поведением подростков один из волгоградцев.

Некоторые же похвалили молодежь за то, что обошлись без разбивания машин и порчи чужого имущества.