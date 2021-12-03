В Волгограде из окна многоэтажки выпала 11-летняя девочка после конфликта с отцом

В Волгограде из окна на 4-м этаже выпала 11-летняя школьница. По данным экстренных служб, накануне она поссорилась с отцом из-за мобильного телефона, сообщает портал V1.RU.

Девочку сразу же доставили в больницу в Советском районе. Пострадавшая выжила, врачи продолжают бороться за её жизнь.

По данным Telegram-канала Shot, в день трагедии родители школьницы распивали спиртное. Мать уснула, а отец решил заняться воспитанием дочери, которая, по его мнению, слишком много сидит в телефоне. Мужчина набросился на дочь и силой отобрал смартфон. В полиции возбудили уголовное дело по статье о доведении до суицида.