В Волгограде девушка убила сожителя во время измены с любовницей

Возбуждено уголовное дело в отношении 23-летней жительницы Волгограда, которую подозревают в убийстве 50-летнего сожителя, пишет V1.RU.

Инцидент произошел 29 января. По предварительной версии, девушка ушла из дома после ссоры с возлюбленным, с которым жила долгое время.

В день преступления она пришла забрать вещи и кота. Возлюбленная долго стучала в дверь, но никто не открывал. В итоге она вломилась в квартиру и увидела в постели другую женщину.

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Злоумышленница начала ругаться с изменником, схватила нож и зарезала мужчину. Он скончался на месте.