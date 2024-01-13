Суббота, 13 января, 2024
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В Волгограде беспилотник упал на заправку

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На заправку возле остановки «Улица Ватутина» в Волгограде упал беспилотник, пишет V1.RU со ссылкой на очевидцев.

Инцидент произошел около 17:00 в Краснооктябрьском районе. По одной из версий, в колонку № 5 врезалась радиоуправляемая модель самолета.

«Заправку сначала перекрыли, потом разъехались. Сейчас все работает», – пояснили волгоградцы.

В МЧС сообщили, что им не поступала информация о подобных происшествиях.

Как утверждают в Telegram-канале «Война с фейками. Волгоградская область», шума наделала самодельная поролоновая модель самолета, сделанная детьми из кружка по авиамоделированию.

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