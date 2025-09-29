В водоеме села Дубровичи была обнаружена кишечная палочка

В водоеме села Дубровичи Рязанской области была обнаружена кишечная палочка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

В ходе проверки, проведенной прокуратурой Рязанского района, было установлено, что индивидуальный предприниматель, предоставляющий услуги пляжного отдыха в селе Дубровичи, нарушил законодательство в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Анализ проб воды из водоема показал превышение допустимого уровня содержания общих колиформных бактерий, энтерококков и кишечной палочки.

По решению прокурора района, индивидуальный предприниматель был привлечен к административной ответственности в соответствии с ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и оштрафован. С середины августа 2025 года деятельность пляжа была прекращена.