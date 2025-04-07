В весенний призыв из Рязанской области в армию отправятся 1300 человек. Об этом сообщил военный комиссар региона Олег Серкез в эфире ВГТРК «Ока».

Во время весеннего призыва военкоматы будут рассылать электронные повестки наравне с бумажными. Молодые люди будут распределены на службу в Московский, Южный, Северо-Западный военные округа. В зону СВО призывников отправлять не будут.

По словам Олега Серкеза, с 2020 года здоровье призывников медленно улучшается. Основные болезни, по которым молодой человек может быть признан не годным к военной службе, — это проблемы со зрением, болезни опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы.

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В осенний призыв с 1 октября по 31 декабря на службу в армию отправились около 700 рязанцев.