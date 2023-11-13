Понедельник, 13 ноября, 2023
На главнуюНовости мира

В Верхней Пышме толпа мужчин с битами избила подростков

powder

Толпа мужчин с битами избила четверых подростков, когда они гуляли по улице Кривоусова в Верхней Пышме, рассказала E1.RU мама одного из пострадавших.

Эпизод имел место вечером 11 ноября. Женщина утверждает, что на ребят набросилась компания из 13 человек, которые были пьяны.

«Подбежав к подросткам, они начали дергать их сумки и рюкзаки, типа что-то искали. Далее без разбора все ребята получили битами по голове», — отметила собеседница издания.

Пострадавшим помог проезжавший мимо водитель, который остановился и распугал нападавших. Двое мальчиков получили удары по голове, еще один — в живот, четвертый — остался невредим. Детям дали больничный.

Пресс-секретарь полицейского главка региона Валерий Горелых подтвердил нападение. Силовики разбираются в произошедшем. Предположительно, причиной конфликта послужил тот факт, что в доме к нападавшим неизвестные пустили струю газа. Они выбежали на улицу и решили, что подростки и есть их обидчики.

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах