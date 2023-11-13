Толпа мужчин с битами избила четверых подростков, когда они гуляли по улице Кривоусова в Верхней Пышме, рассказала E1.RU мама одного из пострадавших.
Эпизод имел место вечером 11 ноября. Женщина утверждает, что на ребят набросилась компания из 13 человек, которые были пьяны.
Пострадавшим помог проезжавший мимо водитель, который остановился и распугал нападавших. Двое мальчиков получили удары по голове, еще один — в живот, четвертый — остался невредим. Детям дали больничный.
Пресс-секретарь полицейского главка региона Валерий Горелых подтвердил нападение. Силовики разбираются в произошедшем. Предположительно, причиной конфликта послужил тот факт, что в доме к нападавшим неизвестные пустили струю газа. Они выбежали на улицу и решили, что подростки и есть их обидчики.