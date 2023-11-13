Толпа мужчин с битами избила четверых подростков, когда они гуляли по улице Кривоусова в Верхней Пышме, рассказала E1.RU мама одного из пострадавших.

Эпизод имел место вечером 11 ноября. Женщина утверждает, что на ребят набросилась компания из 13 человек, которые были пьяны.

«Подбежав к подросткам, они начали дергать их сумки и рюкзаки, типа что-то искали. Далее без разбора все ребята получили битами по голове», — отметила собеседница издания.

Пострадавшим помог проезжавший мимо водитель, который остановился и распугал нападавших. Двое мальчиков получили удары по голове, еще один — в живот, четвертый — остался невредим. Детям дали больничный.

Пресс-секретарь полицейского главка региона Валерий Горелых подтвердил нападение. Силовики разбираются в произошедшем. Предположительно, причиной конфликта послужил тот факт, что в доме к нападавшим неизвестные пустили струю газа. Они выбежали на улицу и решили, что подростки и есть их обидчики.