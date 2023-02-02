Четверг, 2 февраля, 2023
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В Верхней Пышме голый мужчина и женщина с баллончиком напали на соседа

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Житель Верхней Пышмы пожаловался на соседей, которые буквально терроризируют его, написал E1.RU.

По его словам, выходки дебоширов начались с 8 января. Мужчина поведал о наиболее вопиющем случае, когда к нему заявился полностью голый сосед, а его спутница брызнула в лицо перцовым баллончиком. Это произошло 21 января.

«Они пили, увидели, что в коридоре грязно, и решили, что это я. Стучали в стену, ломились в дверь, крыли матом и угрожали», – рассказал потерпевший.

Уралец написал заявление в полицию с требованием наказать злоумышленников.

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