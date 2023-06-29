Четверг, 29 июня, 2023
На главнуюНовости мира

В Валуйках ребенок спас отца из-под завалов во время обстрела

powder

Мальчик спас отца из-под завалов во время обстрела в Валуйках Белгородской области, пишет «Бел.Ру».

После начала воздушной атаки 11-летний ребенок сел в дверной проем и накрылся одеялом, чтобы не задели осколки. В результате ударов стены дома рухнули, и под завалами оказался отец мальчика, который не растерялся и принялся доставать мужчину.

«У меня, когда я начал откапывать папу, сразу начала болеть рука. Я подумал, что сломал ее. Но потом, когда приехала скорая, мне сказали, что у меня перелом ключицы», – рассказал мальчик.

Ребенка госпитализировали с травмами разных органов. Его мама рассказала, что мужчина в итоге остался жив, сейчас она на больничном. Состояние мальчика оценивают как стабильное.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

В Рязанской области ожидаются грозы и ливни

При грозе ожидается усиление ветра. Порывы его могут достигать 15-20 м/с.

Администрация Рязани назвала адреса пунктов, где принимают документы для службы по контракту

Пункты открыли в зданиях районных префектур.

Хирурги ОКБ спасли пациентку с грыжей весом 40 килограммов

Хирурги рязанской ОКБ удалили пациентке грыжу живота весом 40 килограммов. Об этом сообщает Минздрав Рязанской области.

В Госдуме поддержали идею повышения НДФЛ для богатых россиян

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб назвала достойным предложение повысить НДФЛ для богатых граждан.

Госдума приняла закон о программе долгосрочных сбережений граждан

В Госдуме прошла третье чтение программа долгосрочных сбережений граждан через договоры с негосударственными пенсионными фондами на добровольной основе, внесенная правительством в конце апреля.

Врач-реабилитолог рассказал о преимуществах быстрой ходьбы

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин сравнил пользу от бега и скандинавской ходьбы.

Первый канал показал передачу о многодетной матери-наркоманке из Рязанской области

Женщина из города Кораблино Рязанской области стала героиней передачи «Мужское/Женское» Первого канала. Выпуск показали 29 июня. Женщина родила пять детей, сообщается, что она употребляет наркотики и алкоголь. Её пятый ребёнок в четыре месяца весил пять килограммов и страдал от пупочной грыжи, водянки, воспаления тазобедренного сустава и высокой...

В Рязанской области простились с погибшим в ходе СВО сержантом Окрачковым

Погибший проходил службу в в/ч 41450 начальником стрельбища.

В Рязани вышедшего с плакатом к парку мужчину оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

Штраф составил 40 тысяч рублей.

В июле россиян ждут магнитные бури средней и слабой мощности

Специалисты РАН сообщили, что 12 и 13 июля Землю накроют магнитные бури.

В Госдуму внесут законопроект, позволяющий конфисковать животных из-за жестокого обращения

Первый зампред думского комитета по экологии Владимир Бурматов подготовил законопроект о конфискации домашних и диких животных за жестокое обращение с ними.

Военком Серкез разъяснил рязанцам принцип получения электронных повесток

С осени этого года повестки призывникам будут направлять в электронном формате
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации