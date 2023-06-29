В Валуйках ребенок спас отца из-под завалов во время обстрела

Мальчик спас отца из-под завалов во время обстрела в Валуйках Белгородской области, пишет «Бел.Ру».

После начала воздушной атаки 11-летний ребенок сел в дверной проем и накрылся одеялом, чтобы не задели осколки. В результате ударов стены дома рухнули, и под завалами оказался отец мальчика, который не растерялся и принялся доставать мужчину.

«У меня, когда я начал откапывать папу, сразу начала болеть рука. Я подумал, что сломал ее. Но потом, когда приехала скорая, мне сказали, что у меня перелом ключицы», – рассказал мальчик.

Ребенка госпитализировали с травмами разных органов. Его мама рассказала, что мужчина в итоге остался жив, сейчас она на больничном. Состояние мальчика оценивают как стабильное.