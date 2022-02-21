В Устав Рязани внесут изменения

Вопрос о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования — городской округ город Рязань был рассмотрен на заседании комитета по развитию местного самоуправлению, регламенту и депутатской этике гордумы.

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Проект документа разработан в целях приведения отдельных положений Устава в соответствие с действующим законодательством, сообщила пресс-служба РГД.

Предполагаемые изменения, в частности, касаются организации и осуществления муниципального контроля в рамках полномочий органов местного самоуправления; порядка организации и проведения общественных обсуждений и публичных слушаний; особенностей статуса депутата представительного органа города Рязани; правового регулирования отдельных вопросов организации и деятельности Контрольно-счетной палаты города; порядка назначения руководителя финансового органа администрации Рязани.

18 января состоялись публичные слушания. По итогам обсуждения вопрос вынесен на заседание Рязанской городской Думы.

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Также депутаты одобрили решение о внесении изменений в состав постоянных комитетов Рязанской городской Думы. Речь идет о решении вывести Юлию Рокотянскую из состава комитетов по бюджету и налоговой политике и по градостроительной деятельности и землепользованию в связи с отставкой по собственному желанию.