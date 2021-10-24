В Урюпинске пожилая пара 10 часов провела в очереди в поликлинике

В Урюпинске пожилая пара более 10 часов провела в очереди, ожидая приёма терапевта. Об этом порталу «V1.RU» рассказала родственница пенсионеров.
По её словам, бабушка с дедушкой заболели и им пришлось идти сдавать тест на ковид. Придя в поликлинику в 8 утра, они просидели в очереди до 14:00, после чего, не взяв мазок, врачи отправили их на КТ в центральную районную больницу, где они дожидались приёма ещё до 8 вечера.
После этого пенсионерам предстояло также попасть к терапевту. Они встали в очередь в 11 утра и были 80-е по порядку. В итоге врач их принял только около 22:00.
Родственница пожилой пары уверена, что дедушка с бабушкой заразились коронавирусом, когда длительное время находились в очереди.