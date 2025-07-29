В УМВД рассказали о спасении девушки, оказавшейся за ограждением Солотчинского моста в Рязани

В УМВД рассказали подробности спасения девушки, оказавшейся за ограждением Солотчинского моста в Рязани.

28 июля приблизительно в 14:50 к посту ДПС на Солотчинском шоссе города Рязани подъехал автомобиль, из которого взволнованная женщина-водитель сообщила полицейским, что на мосту через реку Ока на парапете сидит девушка. Случай действительно мог закончиться трагедией.

Не дожидаясь подробностей рассказа водителя, инспектор ДПС Юрий Косоруков с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом через минуту прибыл на место. Увидев девушку, находящуюся в тяжелом эмоциональном потрясении, которая уже свесилась более чем наполовину за металлическое ограждение моста, инспектор молниеносно вытащил ее через парапет на пешеходную часть.

Чтобы избежать повторную попытку прыжка, полицейский попытался выяснить причину поступка женщины, успокоить и отвлечь ее от трагического исхода. Рязанка поделилась с полицейским, что не смогла смириться с потерей родственницы и не справилась с эмоциями, ее захлестнувшими.

Инспектор ДПС Юрий Косоруков передал женщину медицинскому персоналу для оказания квалифицированной помощи и продолжил несение службы.