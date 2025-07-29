Вторник, 29 июля, 2025
28.2 C
Рязань
Общество

В УМВД рассказали о спасении девушки, оказавшейся за ограждением Солотчинского моста в Рязани

Анастасия Мериакри
Фото: t.me/ya62ru

В УМВД рассказали подробности спасения девушки, оказавшейся за ограждением Солотчинского моста в Рязани.

28 июля приблизительно в 14:50 к посту ДПС на Солотчинском шоссе города Рязани подъехал автомобиль, из которого взволнованная женщина-водитель сообщила полицейским, что на мосту через реку Ока на парапете сидит девушка. Случай действительно мог закончиться трагедией.

Не дожидаясь подробностей рассказа водителя, инспектор ДПС Юрий Косоруков с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом через минуту прибыл на место. Увидев девушку, находящуюся в тяжелом эмоциональном потрясении, которая уже свесилась более чем наполовину за металлическое ограждение моста, инспектор молниеносно вытащил ее через парапет на пешеходную часть.

Чтобы избежать повторную попытку прыжка, полицейский попытался выяснить причину поступка женщины, успокоить и отвлечь ее от трагического исхода. Рязанка поделилась с полицейским, что не смогла смириться с потерей родственницы и не справилась с эмоциями, ее захлестнувшими.

Инспектор ДПС Юрий Косоруков передал женщину медицинскому персоналу для оказания квалифицированной помощи и продолжил несение службы.

Самые читаемые материалы

Новости России

Российские «Кинжалы» ударили по «лучшему гнезду НАТО на Украине»

Согласно данным украинских мониторинговых ресурсов, основными направлениями атаки стали Киев, Кировоград и Староконстантинов в Хмельницкой области.
Новости России

Непростые пассажиры уничтожены при ударе «Искандера» по вертолёту ВСУ

В вертолётах, закреплённых за украинской разведкой, вряд ли перевозят обычных бойцов.
Происшествия

7-летний ребёнок, ехавший на самодельном транспорте, погиб в ДТП в Рязанской области

Столкновение с ним совершил неустановленный водитель неустановленного автомобиля.
Армия и СВО

Картаполов высказался о возвращении двухлетней срочной службы в армии

Увеличение срока службы в армии до двух лет российскими властями не обсуждается.
Новости Касимова

В Касимовском округе легковушка столкнулась с питбайком, пострадали двое подростков

25 июля около 18:55 в рабочем посёлке Сынтул произошло ДТП с участием легкового автомобиля и питбайка.

Последние новости

Транспорт и дороги

Рязанцы пожаловались на работу нового 46-го автобуса

Работой маршрута №46, соединяющего Семчино и Олимпийский городок, крайне недовольны рязанцы. Жители Олимпийского городка отмечают, что транспорт стал ходить намного реже.
Общество

Музей-заповедник Есенина разработал новую коллекцию сувениров

При создании концепции художники опирались на мемориальные предметы из фондов музея-заповедника, образы, связанные с жизнью Сергея Есенина, и произведения поэта.
Новости России

Военкор Сладков: Украина под прикрытием ультиматума Трампа готовит атаку на Москву

Сладков подчеркнул, что, Россия должна действовать решительно. Надо вдарить. Но прежде — всё объяснить Европе: громко, понятно и конкретно.
Транспорт и дороги

Завершены работы по асфальтировке дороги на улице Мирной 

На начальном этапе строительства дороги было подготовлено основание из песка и щебня с использованием геотекстиля. Затем был уложен асфальтобетон и укреплены обочины. Гарантийных срок ремонтных работ составит 5 лет.
Новости России

Знакомые рассказали подробности смерти 27-летнего екатеринбуржца Ушакова

По словам друга Андрея, обстоятельства смерти вызывают множество вопросов.
Власть и политика

Павел Малков: В Рязани ввели режим ЧС муниципального уровня из-за полигона в Турлатове

Снова поступила информация о том, что незаконная деятельность на этом полигоне продолжается. Зафиксирован завоз новых отходов, в том числе предположительно 1-го класса опасности
Культура и события

«Рязанское Лукоморье» пригласило на большой детский праздник

Пока взрослые будут участвуют в сап-соревнованиях на Борковском затоне, юные рязанцы смогут попасть в настоящую сказку! Детский праздник пройдёт на площадке рядом с затоном 9 августа с 11.00 до 20.00.
Общество

T2 предупредила о распространении вредоносных программ через связку SMS и Telegram

Злоумышленники рассылают SMS с провокационным текстом «Это твои фото?» и ссылкой, ведущей в Telegram. Цель – заставить жертву скачать вредоносный файл