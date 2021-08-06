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Пятница, 6 августа, 2021
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В Ульяновске врач развеяла мифы о побочных эффектах от вакцинации

Никита Брыкин
В Ульяновске врач развеяла мифы о побочных эффектах от вакцинации
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Медработник городской поликлиники №1 им. С.М. Кирова рассказала порталу Ultoday73.ru, что ей приходится развеивать мифы о побочных эффектах от вакцинации.

По ее словам, прививка не вызывает бесплодие.

«Я лично знаю девушек, которые после прививки беременели без каких-либо осложнений, о которых почему-то постоянно говорят», —  отметила врач.

Врач уточнила, что противники вакцинации распространяют в Интернете догадки и слухи о прививке от коронавируса, и некоторые люди верят непроверенной информации.

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