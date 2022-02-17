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Четверг, 17 февраля, 2022

В Ульяновской области 7-летний мальчик задохнулся в сугробе

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В Ульяновской области 7-летний мальчик задохнулся в сугробе

Александр Ильин

Днём 15 февраля в рабочем посёлке Новая Майна Мелекесского района Ульяновской области погиб 7-летний мальчик, задохнувшись в сугробе, сообщает следственный комитет по региону

Инцидент случился во время игры. Ребёнок соорудил тоннель в сугробе и забрался внутрь. Внезапно снег обвалился. Младший брат пытался вытащить его вытащить, но безуспешно. Когда прибежала мать мальчика, он уже задохнулся. Об этом сообщает портал Мозаика. 

Как написали местные жители в социальных сетях, на сугроб с крыши свалился снег, что и стало причиной обрушения тоннеля. 

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Проверкой всех обстоятельств гибели ребёнка займётся следственный комитет РФ по Ульяновской области. По её результатам будет принято процессуальное решение.

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