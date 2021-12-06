В Ульяновске правоохранители проводят проверку после вырубки голубых елей напротив Дома Советов

В Ульяновске правоохранительные органы начали проверку после вырубки голубых елей на улице Радищева, напротив Дома Советов, пишет «Ульяновск.Экспресс» со ссылкой на начальника управления информационной политики Администрации города Алексея Сорокина.
Напомним, 5 декабря, около 9:00, спиленные деревья увозили на КамАЗах без номерных знаков.
В мэрии Ульяновска уточнили, что ели были спилены по инициативе собственника земельного участка, который не уведомил администрацию о своих действиях.
На месте инцидента провели экспертизу, написали заявление в правоохранительные органы. В настоящий момент проводится проверка.