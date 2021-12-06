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Понедельник, 6 декабря, 2021
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В Ульяновске правоохранители проводят проверку после вырубки голубых елей напротив Дома Советов

Александр Ильин
арест

В Ульяновске правоохранительные органы начали проверку после вырубки голубых елей на улице Радищева, напротив Дома Советов, пишет «Ульяновск.Экспресс» со ссылкой на начальника управления информационной политики Администрации города Алексея Сорокина. 

Напомним, 5 декабря, около 9:00, спиленные деревья увозили на КамАЗах без номерных знаков.

В мэрии Ульяновска уточнили, что ели были спилены по инициативе собственника земельного участка, который не уведомил администрацию о своих действиях. 

«Участок с кадастровым номером 73:24:040704:51 находится в частной собственности и предназначен для индивидуального жилищного строительства, при этом в разрешении на строительство управлением архитектуры и градостроительства было отказано», — сказал Сорокин. 

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На месте инцидента провели экспертизу, написали заявление в правоохранительные органы. В настоящий момент проводится проверка. 

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