Среда, 1 марта, 2023
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В Ульяновске открыли вакансию тестировщика поз для секса

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Издание «Лайфхакер», которое дислоцируется в Ульяновске, открыло вакансию тестировщика поз для секса.

Кандидату на должность предстоит испытывать на себе позы из подборок, которые составляет редакция, и описывать их преимущества и недостатки.

«Иногда читатели пишут нам, что позицию выполнить сложно или вообще нереально. Чтобы все было честно и выполнимо, мы решили нанять тестировщика секс-поз», – пояснило издание.

Также сотрудник должен будет писать тексты на секс-тематику. Наличие сексуального партнера приветствуется.

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