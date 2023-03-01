В Ульяновске открыли вакансию тестировщика поз для секса

Издание «Лайфхакер», которое дислоцируется в Ульяновске, открыло вакансию тестировщика поз для секса.

Кандидату на должность предстоит испытывать на себе позы из подборок, которые составляет редакция, и описывать их преимущества и недостатки.

«Иногда читатели пишут нам, что позицию выполнить сложно или вообще нереально. Чтобы все было честно и выполнимо, мы решили нанять тестировщика секс-поз», – пояснило издание.

Также сотрудник должен будет писать тексты на секс-тематику. Наличие сексуального партнера приветствуется.