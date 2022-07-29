В Ульяновска женщина убила подругу деревянной палкой

В суд направлено уголовное дело в отношении 34-летней жительницы Ульяновска, которую обвиняют в убийстве подруги, пишет Мозаика.

Инцидент произошел в ночь на 9 мая в Винновской роще. По версии следствия, женщины отдыхали в парке и распивали спиртные напитки. Вскоре между нами вспыхнула ссора.

Злоумышленница нанесла жертве более 50 ударов по различным частям тела. Женщина била приятельницу руками, ногами и деревянной палкой. Потерпевшая скончалась на месте.

Обвиняемой, которая оказалась ранее судимой, грозит 15 лет тюремного заключения.