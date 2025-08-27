В уклонении от призыва на военную службу подозревают жителя Спасского района

Житель Спасского района 21-го года подозревается в уклонении от призыва на военную службу. Об этом сообщает СК России по Рязанской области.

По версии следствия, мужчина уклонился от прохождения военной службы, не имея на то оснований. Проводятся следственные мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательств.

Возбуждено уголовное дело об уклонении от призыва на военную службу (ч. 1 ст. 328 УК РФ). Молодому человеку грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо принудительными работами на срок до 2 лет, либо арестом на срок до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 2 лет. При этом гражданин не освобождается от исполнения воинской обязанности.