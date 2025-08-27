Среда, 27 августа, 2025
Происшествия

В уклонении от призыва на военную службу подозревают жителя Спасского района

Анастасия Мериакри
Фото: Минобороны РФ

Житель Спасского района 21-го года подозревается в уклонении от призыва на военную службу. Об этом сообщает СК России по Рязанской области.

По версии следствия, мужчина уклонился от прохождения военной службы, не имея на то оснований. Проводятся следственные мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательств.

Возбуждено уголовное дело об уклонении от призыва на военную службу (ч. 1 ст. 328 УК РФ). Молодому человеку грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо принудительными работами на срок до 2 лет, либо арестом на срок до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 2 лет. При этом гражданин не освобождается от исполнения воинской обязанности.

Новости России

Сын альпинистки Наговициной обратился с мольбой о спасении

В своих социальных сетях Михаил Наговицын попросил помочь спасти его мать, так как, по его убеждению, она до сих пор жива.
Происшествия

Обломки упавшего беспилотника повредили жилой дом под Рязанью

По словам главы региона, начавшееся после падения обломков возгорание оперативно потушили. Ущерб устанавливается. 
Армия и СВО

Чиновник из Воронежской области Шляхта отправился на СВО и попал на службу в Рязань

Отметим, что военнослужащие перед отправкой в зону проведения специальной военной операции проходят подготовку. Не исключено, что Шляхта занимается в Рязани именно этим. 
Новости России

В Якутии опека забрала детей у сестры бойца СВО после поминок по брату

У жительницы Якутии и сестры участника СВО опека забрала в...
Новости России

SHOT узнал, откуда идет сигнал трекера пропавшего в Босфоре россиянина

Сигнал трекера российского пловца Николая Свечникова, пропавшего в проливе Босфор,...

Последние новости

Новости Касимова

Житель Касимова украл у друга телефон во время застолья

Злоумышленник продал телефон случайному знакомому и собирался потратить деньги на алкоголь, но не успел – его задержали полицейские.
Культура и события

Международный фестиваль моды с участием китайских дизайнеров пройдет в Рязани

Зрители увидят: аутентичную коллекцию народных костюмов Рязанской губернии XIX века, моду времен, когда была построена Рязанская ВДНХ — 1955 года, более современные платья 2000-х годов.
Происшествия

Девять человек погибли на железной дороге в Рязанской области с начала 2025 года

Главная причина трагедий — нарушение правил перехода. Зачастую рязанцы переходят железнодорожные пути в неположенных местах либо на запрещающий сигнал светофора, надеясь успеть перейти до проезда поезда.
Происшествия

Большегруз сбил лосенка в Рязанской области

Погибшему животному было примерно 6-7 месяцев. В результате ДТП автомобиль получил механические повреждения.
Происшествия

Пенсионер угрожал зарезать ножницами женщину и детей в Рязанской области

Пенсионер успел поймать 9-летнего сына соседки и, громко ругаясь, схватил его за ухо. Мама мальчика, увидев, что ее ребенка обижают, вышла на улицу и попыталась остановить соседа.
Общество

Свадьбы, годовщины и регистрация новорожденного пройдут на Лыбедском бульваре в День города

Каждая девушка сможет принять участие в ловле букета невесты.
Общество

Дмитрий Боков выбран председателем регионального отделения общества «Знание»

По словам Бокова, в ближайших планах увеличение количества лекторов регионального отделения и расширение круга слушателей
Общество

Выплаты получили 20 семей погибших в результате ЧП в Шиловском районе

Среди погибших по-прежнему 28 человек, проводятся опознания и экспертизы. В стационарах Рязани и Москвы находятся 22 человека.