В Ухолово пьяный водитель устроил дорожную аварию

В Ухолово водитель, лишённый прав, выехал на встречную полосу и столкнулся с иномаркой. Подробности приводит издательство «Пресса».

ДТП произошло на улице Революции 15 октября в 18:05. За рулём ВАЗ-21102 находился житель Глинок 1986 года рождения, в салоне его авто было несколько пассажиров. На повороте ВАЗ оказался на встречной полосе и столкнулся с Datsun on-DO, среди пассажиров которого был 8-летний ребёнок.

По счастливой случайности обошлось без пострадавших.

Сотрудники полиции, прибывшие на место, с помощью алкотестера выявили у виновника аварии 1,105 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Также оказалось, что мужчина ранее был лишён водительских прав.

Нарушителю грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей либо обязательные работы на срок от 150 до 200 часов.

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