В Уфе женщины раздели и жестоко избили полуголую девушку под окнами дома

Накануне под окнами дома 55 по проспекту Октября в Уфе две местные жительницы жестоко избили полуголую девушку. Ролик с места событий опубликован в телеграм-канале «БашДТП».

Как стало известно, злоумышленницы снимали происходящее на телефон. На кадрах видно, как потерпевшая лежит на асфальте и едва пытается оказывать сопротивление. Ее оппонентки же бьют жертву ногами, кружат вокруг нее и оскорбляют матерными выражениями.

«Мужчины пытались помочь девушке, но коварные боевые подруги кидались на них с кулаками, те сразу отступили. После они ушли домой, а избитую забрала полиция», – сообщил очевидец.

Женщины выбросили в мусорный контейнер два чемодана вещей потерпевшей. Также они разорвали на ней одежду. В полиции сообщили агентству «Башинформ», что по факту случившегося проводится проверка.