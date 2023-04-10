Жительница Уфы пожаловалась на мужчину, который домогался ее на улице в Черниковке, сообщил портал UfacityNews.ru.

Инцидент произошел вечером 9 апреля, кода женщина шла домой. К ней подбежал злоумышленник и начал трогать ее за интимные места.

«Это кошмар. Спокойно идет девушка домой, сзади подбегает какой-то маньячина, хватает за неприличные места, мерзко улыбается, пока девчушка стоит в шоке, оцепеневшая», – пояснила потерпевшая.

Извращенец остановился только после того, как увидел, как им навстречу идет другой мужчина.

«Это уже конкретный маньяк, ловить таких нужно», – отметила одна из горожанок в комментариях.

Пользователи предложили девушкам брать с собой средства защиты – перцовые баллончики и электрошкеры.