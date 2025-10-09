В Уфе мужчина выбросил 3-летнюю дочь из окна 4-го этажа 

В Уфе прокуратура проводит проверку по факту происшествия с малолетним ребёнком.

По предварительным данным, сегодня утром около 09:00 по местному времени 34-летний мужчина выбросил из окна квартиры на четвёртом этаже многоквартирного дома по улице Ульяновых свою трёхлетнюю дочь. Девочка в крайне тяжёлом состоянии доставлена в медицинское учреждение.

В момент инцидента отец находился в квартире с ребёнком один. Мать и старший сын на тот момент выехали в санаторий в другой регион.

На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Орджоникидзевского района Уфы Рустам Ишмухаметов.

Ранее о случившемся сообщил мэр города.