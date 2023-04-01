В Уфе мужчина убил гостя и вынес труп в лифт

В Уфе 48-летнему местному жителю предъявлено обвинение в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ), сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Республике Башкортостан.

По версии следствия, вечером 28 марта обвиняемый вместе с братом и двумя гостями выпивал у себя в квартире на улице Батырской. Двое мужчин, устав от застолья, уснули, а у хозяина случился конфликт с 52-летним гостем. Злоумышленник ударил оппонента ножом в шею, рана оказалась смертельной.

Когда брат обвиняемого проснулся, вместе они отнесли тело в лифт.

Труп обнаружили жильцы дома. Приехавшие по их звонку сотрудники полиции провели поквартирный обход и обнаружили компанию нетрезвых мужчин. В квартире нашли следы крови, также в крови была одежда обвиняемого.

Мужчина сначала пытался отрицать свою причастность к убийству, однако впоследствии пояснил, что из-за большого количества выпитого алкоголя не помнит причину конфликта и обстоятельства преступления.

Задержанный отправлен в СИЗО.