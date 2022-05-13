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Пятница, 13 мая, 2022

В Уфе мужчина избил полицейского туалетным ершиком

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В Уфе мужчина избил полицейского туалетным ершиком

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Житель Уфы напал на полицейского с туалетным ершиком, сообщается в телеграм-канале SHOT.

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По предварительной версии, 49-летнего задержали за пьяную езду за рулем. Его доставили в отделение полиции, однако злоумышленник пытался скрыться.

Для этого мужчина зашел в уборную, где вооружился туалетным ершиком, после чего набросился на одного из блюстителей порядка, несколько раз ударив того по голове.

Агрессивного мужчину усмирили и надели на него наручники. Теперь ему грозит уголовная ответственность за применение насилия в отношении представителя власти.

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