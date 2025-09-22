В убийстве пропавшей 3-летней девочки обвиняется её отец

В Кропоткине мужчине предъявлено обвинение в убийстве своей трехлетней дочери. Уголовное дело было возбуждено после того, как мать девочки обратилась в полицию с заявлением о ее пропаже, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

20 сентября 2025 года в правоохранительные органы Кавказского района поступило сообщение о безвестном исчезновении трехлетней девочки. Учитывая ее возраст, следователи незамедлительно возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

Благодаря слаженной работе следователей и оперативников, была установлена причастность к преступлению 50-летнего отца пропавшей. Мужчину задержали.

По предварительным данным, 19 сентября обвиняемый забрал дочь у матери, которая проживала отдельно. Он сказал бывшей жене, что едет с ребенком в Кавказский район. Тем же вечером он убил девочку.

Чтобы скрыть следы преступления и отвести от себя подозрения, мужчина сообщил матери ребенка, что девочку якобы похитили. После этого они вместе обратились в полицию.

Сейчас мужчина находится под стражей. Следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об аресте обвиняемого. Расследование продолжается, чтобы установить все обстоятельства трагедии.