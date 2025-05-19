В убийстве мужа обвиняют жительницу Рязанской области

Жительницу Сасовского района подозревают в причинении смертельных травм супругу. Об этом сообщает пресс-служба СК России по Рязанской области.

Между 33-летней подозреваемой и 38-летним потерпевшим, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, на почве ревности произошел конфликт, в ходе которого женщина нанесла мужчине удар ножом в область бедра. От полученного повреждения потерпевший скончался на месте происшествия. В отношении 33-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.