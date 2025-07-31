В убийстве детского тренера Алёны Папст обвиняется её супруг

Детский тренер Алёна Папст, тело которой нашли на месте ДТП в Берёзовском, погибла не в аварии — её смерть наступила раньше. Об этом пишет E1.ru.

Как выяснилось, в момент столкновения женщина уже была мертва. По словам близких, на её шее обнаружены следы удушения, а одежда была испачкана грязью и травой.

«В Берёзовском 28 июля произошло дорожно-транспортное происшествие с участием обвиняемого. При осмотре места аварии в салоне автомобиля была обнаружена женщина без признаков жизни. Согласно заключению эксперта, причиной её смерти стала механическая асфиксия», — сообщили в прокуратуре Свердловской области.

В убийстве подозревается муж Алёны — Андрей Папст.

Берёзовский суд 31 июля избрал ему меру пресечения — арест на два месяца. Мужчине предъявлено обвинение по статье об убийстве, ему грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.

Андрей Папст от комментариев отказался. Его близкие ранее не замечали конфликтов в семье.

«Андрей — очень тихий, спокойный человек. Он тоже работает тренером. Они были давно женаты, воспитывали двух детей. Хорошая семья, ссор никто не наблюдал», — рассказал родственник Алёны, Альберт, в интервью E1.RU.

Однако, по другой информации, у супругов были проблемы. Алёна якобы собиралась подать на развод. Весной Андрей пропал и был объявлен в розыск. Позже выяснилось, что он уехал в Турцию, объяснив свой поступок усталостью от семейной жизни.

«В браке был разлад. Брат уехал за границу и ничего никому не сказал», — сообщил в суде брат Андрея.

Прокуратура настаивала на аресте, указывая на риск давления на свидетелей и возможную попытку бегства. Сам Андрей Папст просил не заключать его под стражу на время следствия, но суд постановил отправить его в СИЗО на два месяца.

По данным журналистов, сыновей Алёны и Андрея забрала сестра обвиняемого. Она уже подала документы на оформление опеки.