Пятница, 30 июня, 2023
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В Тыве мужчину госпитализировали с подозрением на сибирскую язву

7info
Фото: t.me/proctuva

В Тыве местного жителя госпитализировали в больницу Кизила с диагнозом «сибирская язва», сообщил телеграм-канал прокуратуры республики.

Случай заболевания зафиксирован на территории Барун-Хемчикского района. По предварительным данным, 23 июня на чабанской стоянке жителя с. Бижиктиг-Хая производился убой лошади для сдачи мяса. 29 числа один из участников действия обратился к медикам. На следующий день мужчину госпитализировали.

Остальные участники забоя сдали анализы. Мясо лошади успел купить житель города Ак-Довурак, оно изъято и отправлено на исследования.

Начата проверка следственными органами.

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