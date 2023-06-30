В Тыве мужчину госпитализировали с подозрением на сибирскую язву

В Тыве местного жителя госпитализировали в больницу Кизила с диагнозом «сибирская язва», сообщил телеграм-канал прокуратуры республики.

Случай заболевания зафиксирован на территории Барун-Хемчикского района. По предварительным данным, 23 июня на чабанской стоянке жителя с. Бижиктиг-Хая производился убой лошади для сдачи мяса. 29 числа один из участников действия обратился к медикам. На следующий день мужчину госпитализировали.

Остальные участники забоя сдали анализы. Мясо лошади успел купить житель города Ак-Довурак, оно изъято и отправлено на исследования.

Начата проверка следственными органами.