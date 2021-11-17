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Среда, 17 ноября, 2021
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В Тверской области задержаны члены банды, державшие в страхе весь регион

Александр Ильин
Фото: Pixabay

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В городе Кимры в Тверской области полиция задержала нескольких членов преступной группировки, которые причастны к вымогательствам, разбоям и торговле наркотиками на территории региона. Об этом сообщает РЕН ТВ. 

По информации издания, главаря банды и “идейного вдохновителя” поймали ещё в марте 2021 года, остальных злоумышленников схватили 16 ноября. Уточняется, что все были ранее судимы, в том числе за тяжкие преступления. 

В ходе обысков правоохранители обнаружили у задержанных огнестрельное оружие, множество боеприпасов, наркотические вещества, устройства для угона транспорта и поддельные документы.

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