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Четверг, 17 марта, 2022

В Тверской области во время треш-стрима блогера RTeshka погиб бездомный

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В Тверской области во время треш-стрима блогера RTeshka погиб бездомный

Александр Ильин
Фото: кадр из видео / t.me/ENews112

В Тверской области во время треш-стрима 27-летнего блогера под ником RTeshka погиб бездомный мужчина из Беларуси, сообщает Telegram-канал «112». 

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Инцидент случился в селе Погорелое Городище Тверской области, уточняет РЕН ТВ. Опубликовано видео момента, на котором человек мог получить смертельную травму. Предварительно, его избили табуреткой. 

Точную причину смерти назовут после проведения судебно-медицинской экспертизы. По факту инцидента началась проверка. 

На блогера RTeshka неоднократно жаловались соседи и интернет-пользователи. По их словам, молодой человек специально находит бездомных и заставляет их напиваться на камеру.

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