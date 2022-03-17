В Тверской области во время треш-стрима блогера RTeshka погиб бездомный

В Тверской области во время треш-стрима 27-летнего блогера под ником RTeshka погиб бездомный мужчина из Беларуси, сообщает Telegram-канал «112».

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Инцидент случился в селе Погорелое Городище Тверской области, уточняет РЕН ТВ. Опубликовано видео момента, на котором человек мог получить смертельную травму. Предварительно, его избили табуреткой.

Точную причину смерти назовут после проведения судебно-медицинской экспертизы. По факту инцидента началась проверка.

На блогера RTeshka неоднократно жаловались соседи и интернет-пользователи. По их словам, молодой человек специально находит бездомных и заставляет их напиваться на камеру.