В Тверской области рассказали, для кого наиболее опасен «омикрон»

Заместитель министра здравоохранения Тверской области Ксения Абрамова рассказала в интервью порталу Tverigrad.ru, для кого наиболее опасен «омикрон».

По ее словам, этот штамм коронавируса может протекать достаточно тяжело у людей с хроническими заболеваниями и у тех, кто не вакцинировался.

«У нас в группе риска находятся в настоящее время лица пожилые, и лица с хроническими заболеваниями», — пояснила Абрамова.

Собеседница также отметила, что сейчас наблюдается вспышка среди детей и граждан трудоспособного возраста.