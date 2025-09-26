В Тверской области простятся с погибшим в зоне СВО Никитой Парменовым

29 сентября в городе Красный Холм Тверской области состоится церемония прощания с рядовым Никитой Валерьевичем Парменовым, погибшим в зоне специальной военной операции. Об этом сообщила администрация округа.

Никита Парменов родился в 1998 году. Он погиб 21 декабря 2023 года в районе населённого пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики при выполнении служебного долга.

Церемония прощания пройдет в 11:05 29 сентября в Доме народного творчества Красного Холма. После этого защитника Родины проводят в последний путь с воинскими почестями на городском кладбище.