В Тверской области простились в погибшим во время СВО лейтенантом Вадимом Цветковым

В городе Удомля Тверской области 31 января прошла церемония прощания с погибшим во время специальной военное операции лейтенантом Вадимом Андреевичем Цветковым. Об этом сообщила местная администрация в социальной сети ВКонтакте.
Вадим Цветков погиб при выполнении боевой задачи 14 января. Ему было 25 лет.
Лейтенант служил по контракту командиром взвода — старшего офицера на батарее самоходно-артиллерийского взвода самоходно-артиллерийской батареи (усиление воздушно-десантного батальона) самоходно-артиллерийского дивизиона.
Погибшего военнослужащего похоронили с воинскими почестями на новом городском кладбище в районе деревни Лайково-Храповицкое.
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