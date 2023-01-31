В Тверской области простились в погибшим во время СВО лейтенантом Вадимом Цветковым

В городе Удомля Тверской области 31 января прошла церемония прощания с погибшим во время специальной военное операции лейтенантом Вадимом Андреевичем Цветковым. Об этом сообщила местная администрация в социальной сети ВКонтакте.

Вадим Цветков погиб при выполнении боевой задачи 14 января. Ему было 25 лет.

Лейтенант служил по контракту командиром взвода — старшего офицера на батарее самоходно-артиллерийского взвода самоходно-артиллерийской батареи (усиление воздушно-десантного батальона) самоходно-артиллерийского дивизиона.

Погибшего военнослужащего похоронили с воинскими почестями на новом городском кладбище в районе деревни Лайково-Храповицкое.